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15.06.2020 19:47
Рубрика: Спорт

Гранды в форме

"Реал" вслед за "Барселоной" выиграл свой первый матч после возобновления сезона
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 129(8183)
В испанской Ла Лиге прошли встречи 28-го, первого после паузы, тура чемпионата. Одним из последних свой матч провел мадридский "Реал", одолевший на своем поле "Эйбар" - 3:1. Это позволило команде Зинедина Зидана сохранить двухочковое отставание от "Барселоны", возглавляющей турнирную таблицу.
Форвард "Реала" Бензема (справа) в матче с "Эйбаром" не забил, но Мадрид все равно выиграл. Фото: EPA Форвард "Реала" Бензема (справа) в матче с "Эйбаром" не забил, но Мадрид все равно выиграл. Фото: EPA
Форвард "Реала" Бензема (справа) в матче с "Эйбаром" не забил, но Мадрид все равно выиграл. Фото: EPA

Как известно, оставшуюся часть чемпионата Испании планируется провести в кратчайшие сроки - до 19 июля. С этой целью расписание турнира составлено таким образом, чтобы каждый день игрался хоть один матч. Та же "Барселона", в субботу разгромившая в гостях "Мальорку" (4:0), уже сегодня сыграет на "Камп Ноу" с "Леганесом", а футболисты мадридского "Реала", выходившие на поле накануне, послезавтра сразятся с "Валенсией". Эксперты считают, что в гонке за чемпионский титул такой интенсивный график на руку "королевскому клубу", располагающему более длинной скамейкой запасных, нежели каталонцы. Однако первый матч "Реала" после возвращения оставил неоднозначное впечатление.

Фото: Al Grito de Goya/ twitter.com
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Мадридцы, принимавшие соперника на шеститысячном стадиончике имени Альфредо ди Стефано (разумеется, пустом), по сути, на всю игру сделали в первом тайме, благодаря точным ударам Тони Крооса, Серхио Рамоса и Марсело. Однако вряд ли это оправдывает тот футбол, который подопечные Зинедина Зидана показали во второй половине встречи. "Эйбару" удалось прижать хозяев к воротам и один мяч отыграть. А об игре "Реала" красноречивее всего говорит статистика - всего шесть ударов (пять в створ) за весь матч. Это худший результат клуба в сезоне.

- Это совсем другой футбол, но нам необходимо привыкнуть, - рассуждал по окончании встречи главный тренер "Реала" Зинедин Зидан. - Во второй тайме было трудно. Возможно, дала о себе знать физическая форма, но что-то пошло не так. Не исключено, что мы расслабились. Плюс пришлось сделать несколько замен, хотя я не думаю, что игра изменилась из-за них. Важно, что взяли три очка. Впереди у нас еще десять матчей.

У "Барселоны" 61 очко, у "Реала" - 59. Замыкающая тройку "Севилья" далеко позади - 50 баллов. Кстати, севильцы, открывавшие Ла Лигу после возвращения игрой с "Бетисом" (2:0), вчера поздно вечером провели уже свой второй матч против "Леванте".

Что касается "Реала", его следующим соперником станет "Валенсия", в рядах которой играет и наш соотечественник Денис Черышев, являющийся, к слову, воспитанником мадридского клуба. Так что для россиянина предстоящая встреча будет особенной. Впрочем, это касается и всей "Валенсии, "которая надеется попасть в четверку сильнейших и получить путевку в Лигу чемпионов". От идущего четвертым "Реала Сосьедад" (47 очков) Черышева и компанию отделяют каких-то четыре очка.

Фото: Gettyimages
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Чемпионат России

Тем временем совсем близок и рестарт Российской премьер-лиги (РПЛ), намеченный на 19 июня. В этот день самарские "Крылья Советов" примут грозненский "Ахмат".

А пока российские клубы завершают последние приготовления перед возобновлением сезона. Правда, отслеживать детали подготовки команд не так-то просто, учитывая тот факт, что, к примеру, товарищеские матчи проводятся в закрытом режиме. Например, о том, что московское "Динамо" в воскресенье разгромило "Спартак" со счетом 4:1, мир узнал из "Инстаграма" главного тренера "бело-голубых" Кирилла Новикова, где также были названы авторы динамовских голов: дубль оформил Клинтон Н"Жи, по разу отличились Сергей Паршивлюк и Кирилл Панченко.

Уже потом стало известно, что единственный спартаковский мяч на счету шведского форварда Йордана Ларссона. А сама встреча проходила на одном из тренировочных полей базы "Спартака" в Тушино, и обе команды выставляли сильнейшие составы. Последняя подробность болельщиков "красно-белых" должна, конечно, напрягать. Напомним, свой первый официальный матч после паузы "Спартак" проведет 20 июня против тульского "Арсенала".

В первом матче после рестарта испанского чемпионата "Реал" нанес всего шесть ударов по воротам соперника. Это худший результат мадридцев в сезоне

А "Динамо" в воскресенье встретится с "Краснодаром", который вчера объявил о продлении контрактов с двумя игроками: шведским форвардом Маркусом Бергом - на год и российским голкипером Станиславом Крицюком - до конца текущего сезона.

Центральный матч сезона, в котором пятая команда чемпионата, ЦСКА, примет лидирующего "Зенита", состоится в субботу.

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