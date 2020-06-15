В испанской Ла Лиге прошли встречи 28-го, первого после паузы, тура чемпионата. Одним из последних свой матч провел мадридский "Реал", одолевший на своем поле "Эйбар" - 3:1. Это позволило команде Зинедина Зидана сохранить двухочковое отставание от "Барселоны", возглавляющей турнирную таблицу.

Как известно, оставшуюся часть чемпионата Испании планируется провести в кратчайшие сроки - до 19 июля. С этой целью расписание турнира составлено таким образом, чтобы каждый день игрался хоть один матч. Та же "Барселона", в субботу разгромившая в гостях "Мальорку" (4:0), уже сегодня сыграет на "Камп Ноу" с "Леганесом", а футболисты мадридского "Реала", выходившие на поле накануне, послезавтра сразятся с "Валенсией". Эксперты считают, что в гонке за чемпионский титул такой интенсивный график на руку "королевскому клубу", располагающему более длинной скамейкой запасных, нежели каталонцы. Однако первый матч "Реала" после возвращения оставил неоднозначное впечатление.

Мадридцы, принимавшие соперника на шеститысячном стадиончике имени Альфредо ди Стефано (разумеется, пустом), по сути, на всю игру сделали в первом тайме, благодаря точным ударам Тони Крооса, Серхио Рамоса и Марсело. Однако вряд ли это оправдывает тот футбол, который подопечные Зинедина Зидана показали во второй половине встречи. "Эйбару" удалось прижать хозяев к воротам и один мяч отыграть. А об игре "Реала" красноречивее всего говорит статистика - всего шесть ударов (пять в створ) за весь матч. Это худший результат клуба в сезоне.

- Это совсем другой футбол, но нам необходимо привыкнуть, - рассуждал по окончании встречи главный тренер "Реала" Зинедин Зидан. - Во второй тайме было трудно. Возможно, дала о себе знать физическая форма, но что-то пошло не так. Не исключено, что мы расслабились. Плюс пришлось сделать несколько замен, хотя я не думаю, что игра изменилась из-за них. Важно, что взяли три очка. Впереди у нас еще десять матчей.

У "Барселоны" 61 очко, у "Реала" - 59. Замыкающая тройку "Севилья" далеко позади - 50 баллов. Кстати, севильцы, открывавшие Ла Лигу после возвращения игрой с "Бетисом" (2:0), вчера поздно вечером провели уже свой второй матч против "Леванте".

Что касается "Реала", его следующим соперником станет "Валенсия", в рядах которой играет и наш соотечественник Денис Черышев, являющийся, к слову, воспитанником мадридского клуба. Так что для россиянина предстоящая встреча будет особенной. Впрочем, это касается и всей "Валенсии, "которая надеется попасть в четверку сильнейших и получить путевку в Лигу чемпионов". От идущего четвертым "Реала Сосьедад" (47 очков) Черышева и компанию отделяют каких-то четыре очка.

Чемпионат России

Тем временем совсем близок и рестарт Российской премьер-лиги (РПЛ), намеченный на 19 июня. В этот день самарские "Крылья Советов" примут грозненский "Ахмат".

А пока российские клубы завершают последние приготовления перед возобновлением сезона. Правда, отслеживать детали подготовки команд не так-то просто, учитывая тот факт, что, к примеру, товарищеские матчи проводятся в закрытом режиме. Например, о том, что московское "Динамо" в воскресенье разгромило "Спартак" со счетом 4:1, мир узнал из "Инстаграма" главного тренера "бело-голубых" Кирилла Новикова, где также были названы авторы динамовских голов: дубль оформил Клинтон Н"Жи, по разу отличились Сергей Паршивлюк и Кирилл Панченко.

Уже потом стало известно, что единственный спартаковский мяч на счету шведского форварда Йордана Ларссона. А сама встреча проходила на одном из тренировочных полей базы "Спартака" в Тушино, и обе команды выставляли сильнейшие составы. Последняя подробность болельщиков "красно-белых" должна, конечно, напрягать. Напомним, свой первый официальный матч после паузы "Спартак" проведет 20 июня против тульского "Арсенала".

В первом матче после рестарта испанского чемпионата "Реал" нанес всего шесть ударов по воротам соперника. Это худший результат мадридцев в сезоне

А "Динамо" в воскресенье встретится с "Краснодаром", который вчера объявил о продлении контрактов с двумя игроками: шведским форвардом Маркусом Бергом - на год и российским голкипером Станиславом Крицюком - до конца текущего сезона.

Центральный матч сезона, в котором пятая команда чемпионата, ЦСКА, примет лидирующего "Зенита", состоится в субботу.