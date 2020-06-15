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Текст:   Ирина Рыбникова 
12:36 15.06.2020

Аренда дач в Московском регионе подорожала на 13%

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В этом году снять дачу в новой Москве или Подмосковье стало сложнее. За время режима самоизоляции, съемное загородное жилье подорожало на 13%, сообщает портал "Мир квартир".

До этого два года подряд рынок аренды дач демонстрировал устойчивый минус - в прошлом году на 3,5%, в позапрошлом - на 8,3%. Но этим летом спрос резко вырос - многие москвичи предпочти проводить карантин за городом.

Сегодня средняя стоимость съемного домика за городом составляет 35 тысяч рублей в месяц, что, по сути, равно аренде хорошей однокомнатной квартиры в Москве.

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