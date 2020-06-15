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15.06.2020 23:10
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Утро в музее

В Москве снова открываются библиотеки и выставочные залы
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 129(8183)
Столичные библиотеки и музеи, которым пришлось приостановить работу из-за пандемии, во вторник начинают постепенно возвращаться к прежней жизни. Работать им придется по новым правилам. Что нужно знать, прежде чем идти за книгой или на выставку?

Начнем с библиотек. Горожане со вторника могут по предварительной записи сдать прочитанные книги и взять новые. Для этого нужно позвонить в читальню, узнать свободное время и забронировать его. Контакты указаны на сайте "Библиогород". Библиотеки будут работать по-новому, следуя рекомендациям Роспотребнадзора: на входе посетителям обещают измерять температуру, предложить антисептики для рук. На полу - разметка, чтобы было проще соблюдать дистанцию в полтора-два метра. И библиотекарям, и гостям нужно носить маски и перчатки. С 23 июня библиотеки заработают в режиме свободного посещения. Откроются читальные и компьютерные залы. Посетители смогут снова пользоваться электронными ресурсами, работать в коворкингах и оформлять единый читательский билет. Каждые два часа залы будут проветривать и убирать.

Фото: Из архива РНБ
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С 16 июня начнут "просыпаться" также музеи и выставочные залы. Как рассказали "РГ" в пресс-службе столичного департамента культуры, в музеи с уникальными интерьерами, где дезинфекция невозможна, посетителей пускать пока не будут. Перенесены и бесплатные дни, поскольку массовые мероприятия еще не разрешены. В остальном правила схожи с библиотечными. Кассы, правда, остаются закрытыми - билеты нужно покупать онлайн, чтобы избежать очередей. Некоторые площадки устанавливают дополнительные правила и временно переходят на новый график работы, поэтому детали лучше уточнять на официальных сайтах музеев и их страницах в соцсетях.

Музей Москвы, например, возобновляет работу 16 июня. С этого же дня готов принимать гостей и "Москвариум" на ВДНХ. За два с лишним месяца, что он не работал, байкальские нерпы и азиатские выдры выучили новые трюки. Понаблюдать за открытыми тренировками этих животных и кормлением рыб можно ежедневно - расписание опубликовано на сайте океанариума. Там же продаются билеты. С 23 июня в "Москвариуме" вновь откроется и Центр плавания с дельфинами.

Как музеи и театры готовятся к снятию ограничений

Снова ждут гостей павильоны ВДНХ. Большинство из них смогут одновременно принять от 10 до 50 человек, а центр "Космонавтика и авиация" - до 100 человек. Возвращается к прежней жизни и столичный зоопарк. В зверинце за время изоляции успели родиться десять телят дагестанских туров, кошачий лемур и черный аист. Их уже можно увидеть. Сильнее всего по людям соскучились обезьяны, любящие выступать перед публикой. Истосковались и другие постояльцы зверинца. Несмотря на это, посетителей просят соблюдать тишину у вольеров. Животным нужно время, чтобы вновь привыкнуть к шуму и излишнему вниманию.

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