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15.06.2020 09:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бирюков: Московские спасатели получили новейшую технику и снаряжение

Текст: Ирина Огилько
Фото: комплекс ЖКХ Фото: комплекс ЖКХ
Фото: комплекс ЖКХ

Сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах получили новейшую технику и снаряжение, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"На всех поисково-спасательных станциях получены новые гидрокомбинезоны сухого типа, которые прекрасно подходят для длительной работы в воде, современные водолазные телефонные станции, - отметил Петр Бирюков. - Также приобрели новейший эхолот и портативный водолазный телеуправляемый аппарат, способный работать на глубинах до 200 метров".

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Заместитель мэра рассказал, что новый эхолот предназначен для визуализации подводных объектов и дает возможность построения рельефа дна в режиме 3D.

"С его помощью можно получить данные о глубинах, координатах и рельефе дна, построить до 100 различных маршрутов и 3 тысячи путевых точек движения спасательного судна, - отметил Петр Бирюков. - Кроме того, эхолот имеет функции отображения температуры воды и воздуха, сигнализации о глубине и мелководье, а также может сообщить о человеке за бортом судна".

Что касается портативного водолазного телеуправляемого аппарата, то это фактически подводный робот.

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"Он может ходить под водой и оснащен двумя цифровыми видеокамерами, а также лазерными целеуказателями, которые позволяют оценивать габариты предметов, - сообщил заместитель мэра. - Кроме того, аппарат укомплектован выносным 3D компасом, различными датчиками и подвижным манипулятором для захвата предметов под водой".

"Все полученное оборудование и снаряжение позволит спасателям и водолазам оперативно оказывать помощь и решать задачи на акватории столицы", - заключил Петр Бирюков.

Справка "РГ"

Новые гидрокомбинезоны сухого типа "Байкал" изготовлены из специального материала неопрен толщиной 6 миллиметров с внешним дублированием. Он препятствует проникновению воды. На коленях и локтях костюмы армированы износостойким и высокопрочным материалом типа "кевлар". Московской городской поисково-спасательной службой на водных объектах получено 180 таких комбинезонов.

Приобретенные современные водолазные телефонные станции обеспечивают водолазный спуск и дуплексную телефонную конференцсвязь руководителя и двух работающих водолазов. Станция имеет 4 канала - два для водолазов, один для руководителя спусков и один для выносного громкоговорителя.

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