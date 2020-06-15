Ефимов: Восстановление экономики Москвы до докризисного уровня займет более года

Более года может потребоваться на полное восстановление экономики Москвы до докризисного уровня. Об этом сообщил в понедельник в эфире радиостанции Business FM заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как заммэра сообщил в эфире радио, что если говорить о полноценном восстановление экономики города в ключе исключительно пандемии, то достаточно будет пары месяцев работы. "Но если говорить в целом о восстановлении экономики в докризисный период, то восстановление будет длительным. И занять сможет более года. Это связано не исключительно с пандемией коронавируса, от этого мы отойдем быстро, а со структурными изменениями экономики, в том числе мировой экономики", - сказал он. Ефимов напомнил, что правительство Москвы приняло три пакета мер поддержки бизнеса. Кроме того, в городе создан оперативный штаб по поддержке экономики города.

Кстати, как сказал Ефимов, завтра в столице откроется "абсолютное большинство" летних веранд. Он добавил, что всего в Москве насчитывается около 3 тыс. летних веранд, которые с 1 июня имели возможность подготовиться к открытию.