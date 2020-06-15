Энергоблок НВ АЭС остановлен на ремонт

14 июня 2020 года энергоблок №6 Нововоронежской АЭС остановлен для проведения среднего планово-предупредительного ремонта (ПРР).

В ходе него специалисты выполнят ремонтные работы разного уровня на реакторе (с частичной перегрузкой активной зоны), а также на четырех главных циркуляционных насосах и четырех парогенераторах. Также будет осуществлен ремонт турбины и турбогенератора (с выводом ротора).

ППР - это ежегодная плановая процедура, проводимая на всех российских АЭС с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования и предупреждения его износа.

В настоящее время энергоблоки №4, №5 и №7 Нововоронежской АЭС работают в штатном режиме и несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков НВАЭС нет.

Радиационный фон в районе расположения НВАЭС и прилегающей территории не изменялся, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.