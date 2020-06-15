Еще 1549 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1549 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 123240 человек.

После завершения лечения врачи проводят специальные исследования, в ходе которых становится ясно, что опасный вирус больше не угрожает жизни пациента. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтером, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.