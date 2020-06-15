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15.06.2020 08:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Индийские военнослужащие примут участие в Параде Победы в Москве

Индия впервые направит от 75 до 80 военнослужащих для участия в Параде Победы, который состоится 24 июня в Москве. Об этом сообщает газета The Times of India.

В Москве прошла тренировка перед Парадом Победы

"Парадный расчет индийских военнослужащих представит три вида национальных вооруженных сил - сухопутные войска, ВВС и ВМС. В Москву военнослужащие отправятся 19 июня", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Индия рассматривает Москву в качестве ключевого партнера. Помимо политического сотрудничества, страны активно взаимодействуют и в военной области. Парад в честь Победы в Великой Отечественной войне состоится 24 июня на Красной площади. В нем задействуют много образцов новой техники, впервые пройдут 30 танков Т-34, а в воздух поднимутся 75 самолетов и вертолетов. Дата проведения торжества выбрана не случайно. В этот день в 1945 году состоялся исторический Парад победителей и по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин.

Общество Общество История В мире Юго-Восточная Азия Индия Филиалы РГ Столица ЦФО Москва 75 лет Великой Победы

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