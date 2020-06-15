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15.06.2020 17:18
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Вышли на прием

Ограничения для туристов сняли 24 региона
Текст: Евгений Гайва
По данным Ростуризма, ограничения для въезда туристов уже сняли 24 региона. Но быстрого восстановления турпотока не произойдет, полагают эксперты.

Принимать туристов начали в Москве, Санкт-Петербурге, в Крыму. Готовы Тверская, Ярославская и Смоленская области. Приезжим не нужно получать справку об отсутствии коронавируса и проводить две недели в изоляции. Однако гости должны носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Фото: Istock
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В Москве работают гостиницы, хостелы и мини-отели при соблюдении требований Роспотребнадзора. С 16 июня откроются музеи, выставки и зоопарки. В Крыму гостиницы начали работать с 15 июня, но пока могут принимать на отдых только крымчан,. Другие регионы пока только готовятся к встрече туристов. В Краснодарском крае с 12 июня начали работать гостиницы до 50 номеров, но постояльцы должны предоставить справку об отсутствии коронавируса.

Подготовка к открытию турсезона будет идти поэтапно, ранее заявлял вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Регионы, по его словам, должны были до 15 июня совместно с Ростуризмом и Роспотребнадзором подготовить планы открытия туристической отрасли.

Ни в Ростуризме, ни в Роспотребнадзоре на запрос "РГ", готов ли план, не ответили.

Фото: Макс Ветров/ РИА Новости
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Пока в основном турпоездки люди бронируют только самостоятельно, говорит профессор кафедры менеджмента и сервиса РАНХиГС Галина Дехтярь. Многих останавливает необходимость лететь на самолете или ехать на поезде. К тому же, например, в Краснодарском крае в связи с большим притоком гостей из других регионов в случае ухудшения эпидемиологической ситуации могут вновь ввести ограничения, так как вспышки заболеваемости никто не хочет, говорит эксперт.

Как отмечают представители сервиса путешествий "Туту.ру", более половины россиян рассматривают отпуск внутри страны вместо поездки за границу. При этом 46 процентов участников опроса ответили, что хотели бы отдыхать за границей, а потому решили отказаться от поездок куда-либо на отдых в этом году.

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