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15.06.2020 20:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Лосином острове прошла акция по спасению бездомных

Текст: Ирина Огилько
Фото: Ирина Огилько Фото: Ирина Огилько
Фото: Ирина Огилько

С наступлением теплой погоды территория Лосиного острова становится приютом для бездомных. В ходе совместного рейда специалистов социальной помощи и сотрудников национального парка было выявлено две группы людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Об этом рассказали в пресс-службе парка.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Директор национального парка "Лосиный остров" Рустам Якубов рассказал "РГ", что летом в парке обостряется проблема с нахождением на территории бездомных. Инспекторы и лесничие находят в лесопарках много временных жилищ почти в каждый свой рейд. "На временные жилища, сделанные из подручных материалов, жалуются посетители лесопарков. Мы обязаны содержать территорию в порядке и убирать эти незаконные постройки. В этом году с нами в рейды будут ходить социальные работники", - рассказал Якубов.

Как отмечают экологи, нередко деятельность лиц без определенного места жительства приносит парку ущерб. Например, для готовки еды они повреждают лесные насаждения, захламляют территорию, разведенные костры могут спровоцировать пожары. Всем найденным в ходе первого совместного рейда бездомным социальные работники раздали брошюры с социальной информацией. В справочнике подробно рассказывается, где бесплатно переночевать, помыться, переодеться, получить еду и первую медицинскую помощь, кто сможет помочь восстановить документы.

В ближайшее время аналогичные рейды продолжатся.

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