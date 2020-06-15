Мединский: Ржевский мемориал в Тверской области откроют 30 июня

Мемориал советскому солдату в Ржевском районе Тверской области официально откроют 30 июня. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Ожидаемая дата открытия Ржевского мемориала - 30 июня", - сказал в ходе онлайн-брифинга Мединский, которого цитирует РИА Новости. ​​​

По его словам, мемориал был готов еще в апреле, но его торжественное открытие, планировавшееся 9 мая, в день 75-летие Победы, было отложено в связи с пандемией.

Мемориал советскому солдату создали на пожертвования по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. Он находится возле деревни Хорошево в Ржевском районе Тверской области. Проект реализовало Российское военно-историческое общество при поддержке Союзного государства, Минкультуры и правительства Тверской области.