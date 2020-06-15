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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Московские сезоны дома": самое интересное с 15 по 21 июня

Текст: Любовь Проценко

Новые интересные программы на предстоящую неделю предлагают "Московские сезоны дома" - проект команды городских фестивалей "Московские сезоны". Участников ждут занятия йогой, приготовление летних блюд, в том числе, и домашнего мороженого, а так же много других интересных и познавательных дел.

Фото: Варвара Гертье/РИА Новости
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Например, издательский Дом Мещерякова разыграет три экземпляра необычной новинки -"Главной книги мастера-фантазера". Ну, а зарядиться летним настроением поможет выпуск литературных чтений "Москва на страницах книг". Актриса театра Ольга Зубкова прочитает отрывок из романа-эпопеи "Сивцев Вражек" Михаила Осоргина, о том, как московские улочки и площади просыпаются вместе с лучами утреннего солнца. Присоединиться ко всем занятиям и посмотреть все видео можно бесплатно, на страницах "Московских сезонов" в социальных сетях Instagram, Facebook, VK и "Одноклассники".

Для спортсменов

Новая неделя на "Московских сезонах" начнется с видеозарядки. В 9:00, в соцсетях проекта, можно узнать новое упражнение для домашней тренировки от Тани Россман - йога-тренера, кандидата в мастера спорта по спортивной гимнастике.

Для кулинаров

Постоянный ведущий шеф-повар Юрий Книжник порадует тремя новыми рецептами. 16 июня - салата из помидоров с хрустящими баклажанами, 18 июня - запеченной молодой капусты с сырным соусом, а 20 июня - семги с авокадо и соусом терияки. Начало этих занятий в 13 часов.

Кроме того, на этой неделе можно будет научиться готовить мороженое! В пятницу, 19 июня, в 11:00 мастер-класс для взрослых и детей проведет кулинарный блогер-кондитер Андрей Бунбич. Он приготовит домашнее мороженое: рецепт настолько прост, что справятся даже дети, а десерт получится очень вкусным. Вам понадобятся: сливки, сгущенное молоко, печенье (по желанию), а также миксер и всего 10 минут свободного времени.

Для любителей чтения

Издательский Дом Мещерякова проведет розыгрыш необычных книг для рисования и мастер-класс по книжной иллюстрации. 16 июня, в полдень можно будет принять участие в розыгрыше "Главной книги мастера-фантазера" - новинки издательства. Картинки в ней нужно не просто раскрашивать или дорисовывать - придется задействовать все свое воображение! И тогда они превратятся в настоящие истории: симпатичное чудовище найдет себе друга, гусеница превратится в бабочку, а муха - в слона. Чтобы поучаствовать в онлайн-лотерее, нужно быть подписанным на аккаунты @idm_kniga и @moscowseasons в социальной сети Instagram; написать в комментариях под постом о любимых книжках детства и о том, что любят читать ваши дети; cделать репост записи у себя в сторис. Трех победителей объявят 18 июня!

20 июня, в 12:00 занятие по художественной иллюстрации проведет для подписчиков "Сезонов" детская писательница и художник, автор популярной серии книг "Вовка с хвостиком" Аня Доброчасова. "Я зову всех детишек порисовать лягушек вместе со мной. Я покажу, как с помощью соли и акварели нарисовать пруд, а с помощью гуаши изобразить забавного лягушонка на листе кувшинки", - приглашает иллюстратор.

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