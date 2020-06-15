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15.06.2020 11:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Московские спасатели освободили застрявшие в игрушке пальцы ребенка

Текст: Ирина Огилько
Фото: Департамент по делам ГО ЧС и ПБ г. Москвы Фото: Департамент по делам ГО ЧС и ПБ г. Москвы
Фото: Департамент по делам ГО ЧС и ПБ г. Москвы

На востоке столицы спасатели помогли ребенку вынуть пальцы из игрушки. Об этом сообщает пресс-служба департамента по делам ГО, ЧС и ПБ.

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По данным пресс-службы, утром 15 июня поступило сообщение, что в квартире на бульваре Маршала Рокоссовского, 8 полуторагодовалый ребенок, играя с пластиковой игрушкой, застрял пальчиками в элементах конструкции. Мама малыша сама помочь мальчику не смогла и вызвала спасателей.

На место происшествия была направлена дежурная смена аварийно-спасательного отряда №5 Пожарно-спасательного центра Москвы. Спасатели с помощью слесарного инструмента аккуратно разрезали игрушку и извлекли застрявшие пальчика малыша. Ребенок был передан бригаде скорой помощи для осмотра.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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