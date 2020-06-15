Москва может недополучить до 600 млрд рублей доходов в казну

Столица в этом году может недополучить доходов в размере до 600 млрд рублей. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью радиостанции Business FM.

По данным Ефимова, в столице ожидали в этом году рост доходов на уровне порядка 3 процентов, а, скорее всего, будет снижение на уровне 5 - 5,5 процента. По данным заммэра, из-за ущерба от пандемии экономика города может недополучить до 600 млрд рублей. "Это существенная доля нашей расходной части. Напомню, что у нас расходная часть чуть превышает 3 трлн рублей городского бюджета. Поэтому потери, конечно, существенные, значимые, но мы на сегодняшний момент видим, что экономика очень быстро восстанавливается, и благодаря тому, что экономика города Москвы сильно диверсифицирована, то каждая отрасль является своего рода локомотивом сейчас, в период восстановления, - сказал в интервью Ефимов. - Даже те предприятия и организации, которые вынужденно простаивали, мы видим, что максимально оперативно они открываются, выходят на работу и начинают предоставлять услуги населению".