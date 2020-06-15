Москва разделит с бизнесом расходы на тестирование сотрудников на COVID-19

Столичные власти предложили бизнесу разделить расходы на тестирование сотрудников на коронавирус. Как работает программа государственно-частного партнерства, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

С 12 мая работодатели должны проводить выборочное тестирование сотрудников. Власти обязывают обеспечить забор крови для выявления иммунитета. "Начинаем проект, по которому каждый работодатель может выбрать любую медорганизацию, которая определена на сайте департамента здравоохранения, и заключить с ней договор по забору крови. Последующее исследование осуществляется полностью за счет средств города", - отметила Анастасия Ракова.

Проект прошел трехдневное испытание. В нем участвовали 34 предприятия сфер городского хозяйства. За это время 27 тысяч работников сдали кровь и получили результаты. Регулярное тестирование соцработников берет на себя полностью бюджет Москвы.

Исследования на популяционный иммунитет в городе проводятся больше месяца. Первый этап тестирования проходил с 4 мая по 21 мая, и тогда антитела обнаружили у 12 процентов москвичей. 12 июня завершился второй этап тестирования, и на сегодня долгосрочный иммунитет к COVID-19 имеется у 17,4 процента горожан. "То есть всего за две недели популяционный иммунитет увеличился практически на 5 процентов", - отметила заммэра. Тесты также показывают, что число болеющих за месяц уменьшилось - с 2,4 до 1,8 процента. "Ежедневно из общего числа людей, у которых диагностируется коронавирус, около 40 процентов москвичей переносят болезнь бессимптомно. Ухудшается состояние в процессе наблюдения всего 14-15% тех людей, у которых проявляются хоть какие-то симптомы, в том числе легкое ОРВИ", - рассказала столичным журналистам Анастасия Ракова.

Напомню, менее двух недель назад в 30 городских поликлиниках объявили о бесплатном тестировании на наличие иммунитета к коронавирусу для всех горожан. В течение трех дней результаты исследования приходят в электронную карту москвича - их получили уже 165 тысяч жителей столицы.