Мосжилинспекция возобновляет прием граждан

С сегодняшнего дня Мосжилинспекция возобновила очный причем граждан. Также открыта запись на прием граждан и сдачу квалификационного экзамена. Об этом сообщает портал мэра Москвы.

По данным портала, прием осуществляется строго по предварительной записи. В помещениях инспекции необходимо соблюдать социальную дистанцию между собой - минимум 1,5 метра, а также использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки).

С 17 июня начинается проведение квалификационных экзаменов на получение квалификационного аттестата, наличие которого является лицензионным требованием при осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами (далее - квалификационный экзамен). У всех претендентов будут измерять температуру.

Для записи на квалификационный экзамен претенденту необходимо обратиться в "Одно окно" Мосжилинспекции по адресу: Москва, Проспект Мира, д. 19 (телефон для справок: +7 (499) 763-18-56), с паспортом и заполненным заявлением на допуск к квалификационному экзамену.