Наталья Сергунина: В Москве запускается акселерационная программа для туриндустрии

Сегодня в столице начинается прием заявок на участие в городской программе поддержки стартапов и развития новых продуктов для индустрии туризма и гостеприимства.

Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, новый проект получил название "Фабрика туристических продуктов и сервисов". Подготовил его Комитет по туризму Москвы. Заявку можно подать до пятого июля на коммуникационной площадке туротрасли Москвы travelhub.moscow.

Наталья Сергунина рассказала:

- Во всем мире туриндустрия столкнулась с тяжелейшим кризисом. Говорить о восстановлении спроса, конечно, пока рано, и потому ей нужны новые источники развития. Как раз в этом мы видим задачу акселерационной программы - в поддержке перспективных решений. Эксперты помогут создать или доработать продукт, чтобы он стал востребованным на рынке.