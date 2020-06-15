Несколько человек ранены при стрельбе на Ленинском проспекте в Москве

⚡Стрельба на Ленинском проспекте в Москве⚡



Стрельба произошла при попытке проверки документов между таксистом и сотрудником ГИБДД. Ранен один сотрудник ГИБДД, сообщают СМИ. pic.twitter.com/Y8Nx0k5wqc — ВЕСТИ (@vesti_news) June 15, 2020

На Ленинском проспекте в Москве произошел конфликт между водителем такси и инспектором ГИБДД, остановившем его для проверки документов. В результате конфликта таксист открыл стрельбу из пистолета.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, в результате перестрелки ранения получили и сам таксист, и два сотрудника ГИБДД, общавшихся с ним. Выясняются все обстоятельства происшествия.