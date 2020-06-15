Под Белгородом помощникам нелегальных мигрантов вынесли приговор

Валуйский районный суд признал виновными в организации незаконной миграции иностранцев двух россиян и одного украинца. Доказательства преступления, совершенного по предварительному сговору, собрали сотрудники управления ФСБ России по Белгородской области.

Как сообщили в пресс-службе управления, незаконный въезд в Российскую Федерацию был организован гражданам Республики Азербайджан из Украины. При попытке пересечения границы в обход пунктов пропуска они и были задержаны.

Как выяснилось, границу мигранты пересекли на грузовом поезде "Купянск - Валуйки". Дальнейшее их пребывание и передвижение по российской территории должны были обеспечить двое белгородцев. Однако теперь оба осуждены. Каждому назначено наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Гражданин Украины тоже признан виновным и приговорен к году колонии. Приговор был обжалован в Белгородском областном суде, но оставлен без изменений.