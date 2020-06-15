РЖД назначит дополнительные поезда "Сапсан" на выходные

На ближайшие выходные с 19 по 21 июня будут временно назначены три пары поездов "Сапсан", сообщили в компании "Российские железные дороги".

"В связи с постепенным снятием режима ограничений регионами Российской Федерации и растущим спросом на пассажирские перевозки между Москвой и Санкт-Петербургом ОАО "РЖД" назначает дополнительные поезда "Сапсан" на ближайшие выходные дни", - отметили в компании.

Дополнительные поезда "Сапсан" будут отправляться из Санкт-Петербурга в Москву 19 июня в 9:00 и 19:00 и 21 июня - в 13:00 и 21:00, а также 20 июня дополнительный поезд пойдет в 13:00.

Из Москвы дополнительные "Сапсаны" пойдут 19 июня в 15:30 и 21:00. А 21 июня - в 13:30.

Оформить проездные документы и получить подробную информацию можно во всех кассах дальнего следования, а также онлайн на официальном сайте ОАО "РЖД" и с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам", отметили в компании.