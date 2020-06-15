Синоптики прогнозируют субтропическую жару в Москве

Настоящая субтропическая жара будет господствовать в Москве на этой неделе. Такой прогноз дает центр погоды "Фобос".

Сегодня и завтра москвичей ждут переменная облачность и 27-29 градусов тепла. В среду и четверг будет еще жарче - до 31 градуса, при этом в отдельных районах столицы пройдут грозы. В пятницу будет также тепло, но уже без осадков. А вот к выходным станет прохладнее. В столичной регион придет северо-западный циклон, который "охладит" воздух до комфортных 24-26 градусов. В воскресенье синоптики обещают плюс 20-22.