Собянин объявил о новом снятии ограничений в Москве

Это значит, что риск был действительно оправданным. И Москва может переходить к следующему этапу снятия ограничений, запланированному на 16 июня.

Итак, с завтрашнего дня могут вновь открыться летние веранды ресторанов и кафе. Снимаются ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках.

Возобновляют работу библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу. Открывают свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки. Разрешается посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10 процентов.

Обращаясь к москвичам, мэр пишет: "Дорогие мои друзья: берегите себя и своими действиями помогайте и дальше побеждать беду, с которой мы столкнулись. И которая подвергла нас столь тяжелым и порой трагическим испытаниям".

В заключение же выразил благодарность и признательность врачам и медсестрам, всем медицинским работникам Москвы, ведущим неустанную борьбу за наше здоровье: "Хочу сказать спасибо москвичам за поддержку, понимание и совместную борьбу с этой заразой. Вне всякого сомнения, победа будет за нами".