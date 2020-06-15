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15.06.2020 12:03
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Собянин объявил о новом снятии ограничений в Москве

Текст: Любовь Проценко
По прошествии недели с момента снятия ограничений передвижения по Москве и отмены режима самоизоляции в столице фиксируется продолжение снижения заболеваемости. Об этом написал в своем персональном блоге мэр Москвы Сергей Собянин. "Благодаря ответственному поведению большинства москвичей, принятым санитарным мерам и отличной работе здравоохранения, мы справились с ситуацией. Она не только не ухудшилась, но и стала значительно лучше", - отмечает он.
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Это значит, что риск был действительно оправданным. И Москва может переходить к следующему этапу снятия ограничений, запланированному на 16 июня.

Собянин: За неделю в столице сократилось на 22% число госпитализаций с коронавирусом

Итак, с завтрашнего дня могут вновь открыться летние веранды ресторанов и кафе. Снимаются ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках.

Возобновляют работу библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу. Открывают свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки. Разрешается посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10 процентов.

Собянин призвал соблюдать масочный режим

Обращаясь к москвичам, мэр пишет: "Дорогие мои друзья: берегите себя и своими действиями помогайте и дальше побеждать беду, с которой мы столкнулись. И которая подвергла нас столь тяжелым и порой трагическим испытаниям".

В заключение же выразил благодарность и признательность врачам и медсестрам, всем медицинским работникам Москвы, ведущим неустанную борьбу за наше здоровье: "Хочу сказать спасибо москвичам за поддержку, понимание и совместную борьбу с этой заразой. Вне всякого сомнения, победа будет за нами".

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