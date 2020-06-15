Суд приговорил Пола Уилана к 16 годам строгого режима за шпионаж

Мосгорсуд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам строгого режима за шпионаж против России.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда, с учетом того, что дело из-за секретности материалов слушалось в закрытом режиме, по закону оглашается только вводная и резолютивная часть приговора.

В суде также напомнили, что в ходе прения сторон, гособвинение попросило назначить Полу Уилану наказание в виде 18 лет колонии строгого режима.

Об аресте гражданина США, а также подданного Великобритании, Ирландии и Канады Пола Уилана, стало известно в конце декабря 2018 года. Тогда Центр общественных связей ФСБ России сообщил о задержании американца в гостинице в Москве во время при "проведении им шпионской акции". Адвокаты Уилана подтвердили, что при задержании у американца были обнаружены сведения, содержащие гостайну. По некоторым данным, речь может идти об обнаруженной у Уилана в гостинице компьютерной флешке со списками сотрудников одной из российских спецслужб. Сам обладатель действующих паспортов четырех стран отрицал свою вину и заявляет, что в Москву приехал с частным визитом на свадьбу друга.

Как сообщил еще во время процесса адвокат Уилана Владимир Жеребенков, свидетели со стороны защиты, среди которых были в том числе военнослужащие РФ, показали в суде, что Уилан никого из них не вербовал и любит Россию. Кроме того один из свидетелей сообщил об интересе к американцу российских спецслужб еще за несколько лет до задержания.

Как рассказывал американским СМИ брат-близнец Уилана - Дэвид, Пол регулярно приезжал в Россию с 2007 года. О нем известно, что он родом из пригорода Детройта и служил в морской пехоте США, в частности, участвовал в боевых операциях в Ираке. Во время приезда в Москву он работал в американской компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных комплектующих.

Возможно, что после вступления приговора в законную силу, со стороны Вашингтона будет поднят вопрос о возможном обмене Уилана на кого-нибудь из осужденных в США россиян.