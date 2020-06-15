Третьяковская галерея перенесла дату открытия на 3 июля

Государственная Третьяковская галерея озвучила новую дату открытия музея - 3 июля. В этот день, по словам заместителя генерального директора Третьяковской галереи по развитию Татьяны Мрдуляш, двери для посетителей одновременно откроют все здания музея: Лаврушинский, Инженерный корпус и Новая Третьяковка.

Она пояснила, что в данный момент в галерее проводятся давно запланированные ремонтные работы.

"Так как нам говорили, что мы откроемся в течение первых десяти дней июля, мы решили воспользоваться этим временем, чтобы провести ремонтные работы, которые давно планировались в галерее", - приводит слова Мрдуляш ТАСС.

Также она добавила, что новость о том, что музеи и выставочные залы могут открыться с 16 июня, застала всех "немного врасплох" и в самый разгар ремонтных работ. И тогда было принято решение перенести открытие на 3 июля.

Эти несколько недель позволят не только закончить с ремонтом, но и переоборудовать пространство так, чтобы обеспечить максимальную безопасность сотрудников и посетителей в условиях распространения коронавируса. Как заметила Татьяны Мрдуляш, теперь появилось новое измерение - эпидемиологическая безопасность.

3 июля в Западном крыле Новой Третьяковки посетителей будет ждать выставка "Русская сказка, от Васнецова до сих пор", посмотреть которую многим помешал вынужденный режим самоизоляции. А 7 июля откроется долгожданная выставка "НЕНАВСЕГДА. 1968 -1985", премьера пройдет в рамках открытого фестиваля искусств "Черешневый лес".