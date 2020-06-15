В Подмосковье авиация провела последнюю тренировку перед парадом Победы

Авиация Воздушно-космических сил России в подмосковном Алабине заключительную репетицию воздушной части военного парада, сообщили в Минобороны РФ.

Всего в тренировке участвовали 75 самолетов и вертолетов оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации ВКС.

Полеты выполнялись на высотах 200-500 метров и на скоростях от 200 до 550 км/ч в зависимости от рода авиации.

Для тренировок было задействовано восемь аэродромов в Московской, Липецкой, Тверской, Ивановской, Саратовской и Калужской областях.

В юбилейном 75-м параде Победы будут участвовать новейшие российские истребители Су-57, стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, а также истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-29 и МиГ-31, бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25. Кроме того, над Красной площадью пролетят вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35.