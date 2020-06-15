В Костроме возбудили дело после обрушения потолка в жилом доме

Следствие в Костроме возбудило дело по факту обрушения потолка в многоквартирном доме: управляющую компанию заподозрили в некачественном оказании коммунальных услуг.

По данным следствия, потолок в многоквартирном доме № 14, расположенном на Строительном проезде в Костроме, обрушился на кухне в одной из квартир в октябре прошлого года. Жители написали заявление в управляющую компанию с просьбой починить прогнившие перекрытия, однако коммунальщики обращения потребителей проигнорировали. Жильцы, возмущенные бездействием управляющей компании, написали жалобу в прокуратуру.

Как сообщила "РГ" старший помощник облпрокурора Наталья Шумская-Сколдинова, прокуратура провела проверку и выяснила, что дом находился на обслуживании управляющей организации с 2008 года. По договору, коммунальщики должны были своевременно ремонтировать здание. Однако, зная о протечках в квартирах, коммунальщики не делали профилактических осмотров и не укрепляли перекрытий. Тем временем износ межэтажного перекрытия достиг 60 процентов.

- В результате произошло обрушение потолка в одной из квартир, чем создана реальная угроза жизни и здоровью собственника квартиры, - сообщили в прокуратуре.

Как пояснила старший помощник руководителя регионального Следственного управления СКР Ольга Вакурова, капитальный ремонт междуэтажного перекрытия между квартирами в проблемном доме не сделан до сих пор: люди живут с рухнувшим потолком уже более полугода.

По материалам прокуратуры в СК возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Если вину коммунальщиков докажут в суде, им грозит до двух лет заключения.