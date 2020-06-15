В Москве открывается онлайн-выставка братьев Ткачевых

С 16 июня в Музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств открываются для посетителей выставки. В частности, академия представляет выставочный проект "Предчувствие Победы", посвященный 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Торжественное открытие выставки пройдет в онлайн-формате и будет представлено на сайте и социальных сетях РАХ.

Экспозиция "Предчувствие Победы" представляет уникальные кадры фотохроники из архивов МИА "Россия сегодня", Российской академии художеств и частных собраний. Еще один выставочный зал выделен под произведения художников-фронтовиков из фондов МВК РАХ. Среди художников братья Ткачевы - лауреаты премии Союзного государства в области литературы и искусства.

Народные художники СССР Алексей Петрович и Сергей Петрович Ткачевы - пишут в две кисти. Свое совместное содружество они начали семьдесят лет назад, в 1948 году, создавая эскизы к знаменитому полотну "Детвора". И с той поры трудятся вместе. Сергею Петровичу 97 лет, Алексею Петровичу 94 года, вместе они составляют творческий тандем "Братья Ткачевы".

Цикл "Родная земля", который отмечен премией Союзного государства, - это восемь картин, восемь проникновенных рассказов, большинство из которых посвящено войне. Младший из братьев, Алексей, во время оккупации трудился на уральском заводе, а Сергей отправился на фронт. Среди его наград - орден Отечественной войны II степени, медали "За отвагу", "За боевые заслуги", "За победу над Германией...".

Их произведения есть в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, в музеях США, Италии, Китая, где Ткачевых боготворят. Особенно много их картин в Америке - 350 полотен.

Перед войной Сергей Петрович учился в Витебском художественном училище и здесь же попал под первые немецкие бомбежки. После войны родители художников поселились в деревне Низок Минской области. После института Ткачевы снова попали в Беларусь, на свою творческую родину.

- С Беларусью у нас связано 10 лет жизни, - рассказал старший Ткачев. - Учились в Минске, в Союз художников там приняли, участвовали в декадах белорусского искусства в Академии художеств, в 1955 году получили медаль за трудовое отличие.