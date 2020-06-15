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15.06.2020 17:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве таксист устроил стрельбу по инспекторам ДПС

На Ленинском проспекте в Москве в понедельник таксист устроил стрельбу по двум инспекторам ДПС, остановившим его для проверки документов. Об этом сообщают очевидцы произошедшего. Как минимум один сотрудник полиции ранен. По другой информации пострадали оба полицейских, но один был ранен легко, а второй - посерьезней. Несмотря на ранения стражам правопорядка удалось скрутить нападавшего.

Фото: youtube.com
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На видеороликах, уже попавших в сеть видно, как полицейские, один из которых весь в крови, скручивают лежащего на асфальте проезжей части мужчину. Неподалеку от них стоят два автомобиля - полицейский и такси.

В настоящее время на место происшествия уже прибыли другие экипажи полиции и Росгвардии, а также медики, оказывающие сейчас первую помощь всем пострадавшим в этой перестрелке. Стрелявший мужчина тоже ранен.

Полицейские устанавливают личность стрелявшего и мотивы его неадекватного поступка. В ближайшее время последуют официальные комментарии по поводу произошедшего.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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