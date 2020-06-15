В Москве задержали таксиста, ограбившего пассажира

Заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь сообщила о задержании грабителя.

Екатерина Гузь рассказала, что сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Пресненскому району задержали мужчину, подозреваемого в хищении имущества у гражданина путем грабежа.

В полицию с заявлением обратился 32-летний москвич. Мужчина сообщил, что сел в автомобиль такси и, так как денег у него с собой не было, отдал в залог водителю свой мобильный телефон, а по прибытии домой пообещал расплатиться. Однако во время поездки водитель автомобиля остановил машину на улице Красная Пресня и, угрожая расправой, похитил игровую приставку пассажира, затем заставил его выйти из салона, после чего скрылся. Таким образом, у водителя остался мобильный телефон и игровая приставка. Общий материальный ущерб составил 40 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска на улице Коммунарка задержали подозреваемого - 31-летнего приезжего мужчину. У злоумышленника изъяты похищенные гаджеты.

Следствием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ "Грабеж". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.