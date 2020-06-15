В Орле осудили продававших места на кладбищах взяточников

В Орле суд признал виновными и вынес приговор заговорщикам, за взятки предоставлявших места под захоронения на общественных кладбищах.

Как сообщили в СУ СКР по региону, суд признал бывшего начальника отдела инвентаризации захоронений "Управления коммунальным хозяйством города Орла" и троих сотрудников этого учреждения, а также землекопов МУП "РОУ города Орла" виновными в "получении взятки" и "мелком взяточничестве" - в зависимости от роли каждого из них в совершении преступлений.

Следствием и судом установлено, что в общей сложности преступная группа получила от жителей Орла 365 тысяч рублей. За эти деньги они предоставили девять земельных участков. При этом, как выяснили следователи, для общения о предстоящих взятках они придумали и использовали особый язык. К примеру, суммы взяток обозначали "километрами" и "метрами", а также предупреждали друг друга о появлении полиции на кладбищах.

Приговором суда организатору преступной группы назначено восемь лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также штраф в четыре миллиона рублей. Одному из его подельников и сотрудников - 7,6 года лишения свободы условно и штраф в два миллиона рублей, второму - штраф в три миллиона рублей, и третьему - 1,5 миллиона. Землекопы тоже оштрафованы - на 2,5 и два миллиона рублей.