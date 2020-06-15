В парке 850-летия Москвы произошла утечка дизтоплива после пожара

Ликвидирован пожар в коллекторах в Чакинской пойме парка 850-летия Москвы на юго-востоке столицы. После тушения была обнаружена утечка дизтоплива из коллекторов. Об этом РИА Новости сообщил источник в экстренных службах города.

- На улице Капотня, на территории парка произошло возгорание нефтепродуктов в двух коллекторах, принадлежащих "Мосводостоку", - рассказал собеседник агентства. После ликвидации пожара происходит утечка нефтепродуктов - для локализации площади разлива были установлены боновые заграждения, добавил он.