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15.06.2020 22:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В парке 850-летия Москвы произошла утечка дизтоплива после пожара

Ликвидирован пожар в коллекторах в Чакинской пойме парка 850-летия Москвы на юго-востоке столицы. После тушения была обнаружена утечка дизтоплива из коллекторов. Об этом РИА Новости сообщил источник в экстренных службах города.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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- На улице Капотня, на территории парка произошло возгорание нефтепродуктов в двух коллекторах, принадлежащих "Мосводостоку", - рассказал собеседник агентства. После ликвидации пожара происходит утечка нефтепродуктов - для локализации площади разлива были установлены боновые заграждения, добавил он.

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