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15.06.2020 12:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье мошенники вымогали у бизнесменов 7 млн рублей

Текст: Михаил Фалалеев
Сложную, многоходовую мошенническую комбинацию раскрыли подмосковные полицейские.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что сотрудники Управления собственной безопасности ГУ МВД России по Московской области задержали подозреваемых в хищении имущества на сумму около 7 миллионов рублей.

Сотрудники УСБ ГУ МВД России по Московской области задержали участников организованной группы, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере.

Фото: пресс-служба МВД
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Татьяна Петрова рассказала, что злоумышленники создали условия для двух своих знакомых, при которых их доставили в отдел полиции за якобы совершенное ими преступление. Один из соучастников сообщил в полицию о вымогательстве у него денег, указав на местонахождение предполагаемых преступников. Прибыв по указанному адресу в Люберцы, сотрудники полиции обнаружили автомобиль, в котором находились двое мужчин, схожих по описанию, предоставленному заявителем. Эти граждане были доставлены в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. В этот же день с ними связались другие участники группы и предложили за 5 миллионов рублей решить вопрос о непривлечении их к уголовной ответственности, сообщив о якобы имеющихся знакомствах с сотрудниками правоохранительных органов.

Потерпевшие передали аферистам три своих автомобиля и около 2 миллионов рублей. Общая сумма ущерба составила почти 7 миллионов рублей. После этого мошенник, который раннее обращался с заявлением о вымогательстве, сообщил полицейским, что в отношении него никаких противоправных действий не совершалось. Сотрудники собственной безопасности ГУ МВД установили и при участии Росгвардии в Москве и Московской области задержали четверых подозреваемых в возрасте от 33 до 38 лет.

Следователем ГСУ ГУ МВД России по Московской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ.

Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Полицейские проводят необходимые мероприятия, направленные на задержание остальных участников противоправного деяния.

Расследование уголовного дела продолжается.

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