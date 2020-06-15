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15.06.2020 09:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье задержали мужчину за сбыт фальшивых денег

Текст: Михаил Фалалеев

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городскому округу Ступино задержали 22-летнего жителя городского округа Кашира, подозреваемого в сбыте поддельных денег.

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Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что злоумышленник, находясь в продуктовом магазине, расположенном на проспекте Победы, расплатился за товар пятитысячной купюрой. Работница магазина усомнилась в ее подлинности и при проверке через детектор банкнот установила, что деньги имеют признаки подделки. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции.

По результатам исследования установлено, что изъятые деньги изготовлены не по технологии предприятия Госзнак. Следователем Следственного отдела ОМВД было возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг".

Кроме того, в супермаркете, расположенном на улице Тимирязева, подозреваемый также расплатился поддельной банкнотой. Задержанный пояснил, что купил фальшивки на одном из сайтов в интернете. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливается причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений на территории городского округа.

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