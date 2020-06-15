В подмосковном Жуковском экстренно сел грузовой Ту-204

В Москве совершил аварийную посадку грузовой самолет Ту-204. Он вылетел из аэропорта Жуковский в 0:44 по местному времени и взял курс на Якутск.

Не успел лайнер оторваться от взлетно-посадочной полосы, как сработал датчик, сигнализирующий о неисправности в двигателе. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Но перед посадкой необходимо было выработать топливо. Спустя почти три часа (в 3:38) Ту-204 приземлился.

"Посадка прошла благополучно. Никто не пострадал", - рассказали ТАСС в экстренных службах.