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15.06.2020 03:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На вылетевшем в Якутск лайнере обнаружили неисправность в двигателе

Текст: Владимир Таюрский

Экипаж самолета Ту-204-100, вылетевшего из Жуковского в Якутск, принял решение вернуться в подмосковный аэропорт из-за срабатывания датчика о не исправности в двигателе.

Летевший в Анадырь самолет вернулся в Хабаровск из-за неполадок

Согласно онлайн-табло аэропорта, самолет "Почты России" вылетел из Жуковского в 00.30 по московскому времени. Однако после вылета экипаж поменял курс и сейчас готовится к экстренной посадке.

"После вылета из Жуковского в Якутск у самолета Ту-204-100, по предварительной информации, сработал датчик неисправности в одном из двигателей. Экипаж принял решение вернуться. Сейчас борт вырабатывает топливо", - сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.

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