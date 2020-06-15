На вылетевшем в Якутск лайнере обнаружили неисправность в двигателе

Экипаж самолета Ту-204-100, вылетевшего из Жуковского в Якутск, принял решение вернуться в подмосковный аэропорт из-за срабатывания датчика о не исправности в двигателе.

Согласно онлайн-табло аэропорта, самолет "Почты России" вылетел из Жуковского в 00.30 по московскому времени. Однако после вылета экипаж поменял курс и сейчас готовится к экстренной посадке.

"После вылета из Жуковского в Якутск у самолета Ту-204-100, по предварительной информации, сработал датчик неисправности в одном из двигателей. Экипаж принял решение вернуться. Сейчас борт вырабатывает топливо", - сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.