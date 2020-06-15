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15.06.2020 13:09
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Рязани начали тестировать препарат для лечения COVID-19

Текст: Елена Шулепова

В Рязанской областной клинической больнице первыми в России начали испытание лекарства для лечения тяжелолобольных с коронавирусом. Препарат тестируют первые пять пациентов, сообщает минздрав региона.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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По словам главврача рязанской ОКБ Дмитрия Хубезова, этот препарат называют "таблеткой надежды" за то, что дает надежду на выздоровление самым тяжелым пациентам. Если испытания пройдут успешно, в России появится собственное лекарство от коронавируса. Препарат тестируется в условиях стационара. Его компания- производитель из Швейцарии отметила новаторскую работу рязанских медиков и высказала благодарность главному кардиологу ОКБ, пациенты которой составляют четверть от общего количества участвующих в тестировании больных в мире.

Ранее рязанская больница стала одной из пяти российских клиник, в которых тестировалось другое лекарство, разработанное на базе японского противовирусного препарата, рассказал Хубезов. Это лекарство не дает вирусу размножаться, и болезнь протекает в более легкой форме. В этих исследованиях принимают участие 15 человек.

"Рязанские врачи применяют в работе комплексный подход, в том числе с использованием на ранних стадиях антикоагулянтной терапии. Это дает возможность оказывать наиболее результативную медицинскую помощь больным и сдерживать смертность от COVID-19 на низком уровне", - сообщили в минздраве.

Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Рязанская область Рязань Пандемия коронавируса COVID-19

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