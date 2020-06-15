В Рязани начали тестировать препарат для лечения COVID-19

В Рязанской областной клинической больнице первыми в России начали испытание лекарства для лечения тяжелолобольных с коронавирусом. Препарат тестируют первые пять пациентов, сообщает минздрав региона.

По словам главврача рязанской ОКБ Дмитрия Хубезова, этот препарат называют "таблеткой надежды" за то, что дает надежду на выздоровление самым тяжелым пациентам. Если испытания пройдут успешно, в России появится собственное лекарство от коронавируса. Препарат тестируется в условиях стационара. Его компания- производитель из Швейцарии отметила новаторскую работу рязанских медиков и высказала благодарность главному кардиологу ОКБ, пациенты которой составляют четверть от общего количества участвующих в тестировании больных в мире.

Ранее рязанская больница стала одной из пяти российских клиник, в которых тестировалось другое лекарство, разработанное на базе японского противовирусного препарата, рассказал Хубезов. Это лекарство не дает вирусу размножаться, и болезнь протекает в более легкой форме. В этих исследованиях принимают участие 15 человек.

"Рязанские врачи применяют в работе комплексный подход, в том числе с использованием на ранних стадиях антикоагулянтной терапии. Это дает возможность оказывать наиболее результативную медицинскую помощь больным и сдерживать смертность от COVID-19 на низком уровне", - сообщили в минздраве.