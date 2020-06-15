Вице-президент Шахматной федерации Москвы Сергей Смагин заявил о поддержке поправок в Конституцию

Поправки в Конституцию, общенародное голосование по которым пройдет 1 июля, прокомментировал "РГ" вице-президент Федерации шахмат Москвы, гроссмейстер Сергей Смагин.

- Я считаю, что существует огромный запрос на справедливость, - сказал он. - Это, кстати, не только у нас в стране, это во всем мире происходит. Это тенденция. Поэтому любые поправки, которые направлены на эту реальность, я полностью поддерживаю.Все, что связано с поддержкой людей, я приветствую.

И далее Смагин продолжил:

- Людям, семьям с детьми, такая поддержка в первую очередь нужна. Не говоря уже про пенсионеров, которые выдержали, можно сказать, жизнь свою отдали, чтобы мы жили нормально. И как их не поддерживать, я вообще не понимаю. Я считаю, что это не просто не справедливо, а преступно.

На вопрос, будет ли он голосовать лично, ответил, что да, планирует, причем сделать это готов в любой форме, в том числе и с помощью электронного голосования.

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подводить 1 июля. Москвичи могут выбрать несколько способов участия: проголосовать на удобном для них участке, принять избирательную комиссию дома или отдать голос онлайн - с любого устройства с доступом в интернет. Принять участие в электронном голосовании можно на портале 2020og.ru.