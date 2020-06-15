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15.06.2020 21:16
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Деньги на бочку!

Вода из уличных колонок в Новой Усмани станет платной
Текст: Антон Валагин (Воронеж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 129(8183)
Жители села Новая Усмань под Воронежем пожаловались на пересохшие впервые за 40 с лишним лет уличные водоразборные колонки.

"Колонки отключены из-за пандемии коронавируса", - объяснили в администрации Новоусманского района. И предупредили: когда с COVID-19 будет покончено, уличная вода вернется, но станет платной - из-за дачников. Новая Усмань находится под боком у миллионного Воронежа, на пересечении оживленных трасс. С наступлением тепла тысячи машин с садоводами и огородниками устремляются за город, а по пути останавливаются у колонок - набрать питьевой воды про запас.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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"Колонки приносят местному коммунальному предприятию убытки, исчисляемые сотнями тысяч рублей в год. Поэтому оставить их в свободном доступе мы не сможем", - рассказал пресс-секретарь администрации Денис Вольф.

Впервые идея сделать платной уличную воду возникла у местных чиновников два года назад, но, подумав, решили с монетизацией не торопиться. Пытаясь сократить убытки, МУП снизил напор в колонках, но это привело лишь к увеличению очередей. Каким образом взимать плату с жителей 35-тысячного села, власти пока не знают. Неизвестен и тариф.

В соседней, к примеру, Тамбовской области для сел региона установлен норматив пользования уличной водой - 1,22 кубометра на человека в месяц, рассказали в "Тамбовской сетевой компании". Исходя из него и принятого в каждом муниципалитете тарифа селяне, не имеющие водопровода в домах, оплачивают общественную воду по квитанциям: от 39 рублей в месяц с человека в Сатинке до 44,7 рубля в Бондарях.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область

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