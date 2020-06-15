Минздрав: Ситуацию с COVID-19 можно изменить к лучшему за несколько дней

Ликвидировать дефицит больничных коек для COVID-больных в Камчатском крае можно всего за несколько дней, считает заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин. Представитель минздрава приехал на Камчатку с рабочим визитом, чтобы проанализировать непростую ситуацию с оказанием медицинской помощи в связи с коронавирусной инфекцией.

"В крае развернуто 466 коек для помощи таким больным - это соответствует нормативам, установленным минздравом, - отметил Евгений Камкин. - При этом количество заболевших растет на 40-45 в сутки, и это требует четко определить маршрутизацию больных, утвердив соответствующие локальные акты. Также необходимо закрепить все медицинские учреждения за лабораториями, их три в регионе. И обеспечить проведение лекарственной терапии всем больным".

Выполнив эти условия, считает замминистра, дефицита коечного фонда можно будет избежать уже за 2-3 дня.

Камкин подчеркнул, что многое также зависит от поведения населения. "Я обратил внимание, что во многих местах не соблюдается масочно-перчаточный режим, нарушается социальная дистанция, - отметил Камкин. - Хотел бы попросить население выполнять все эти требования. В борьбе со вспышкой инфекции наиболее эффективны именно противоэпидемические меры".