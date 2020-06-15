На ГПЗ в Приамурье доставили новое медоборудование для борьбы с COVID-19

В Амурскую область доставлено новейшее медицинское оборудование. Томографы, концентраторы кислорода, аппараты ИВЛ прибыли из Москвы специально для Свободненской городской больницы и медицинской части Амурского газоперерабатывающего завода.

Планируется, что после окончания эпидемии COVID-19, новый госпиталь, организованный на территории ГПЗ, будет работать как многопрофильный центр, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Это будет большой многопрофильный инфекционный госпиталь, оснащенный по последнему слову науки и техники. Здесь будут работать врачи-терапевты, инфекционисты, анестезиологи, реаниматологи, специалисты по лучевой диагностике", - пояснил главный врач Александр Гребенюк.

Напомним, что на строительстве завода задействованы более 30 тысяч человек, из них, по словам губернатора Василия Орлова, инфекция выявлена у 136 рабочих.

Кроме того, в Свободный планируют доставить автомобили скорой помощи, оснащенные всем необходимым медицинским оборудованием.