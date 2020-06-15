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15.06.2020 04:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке браконьер напал на инспекторов Росрыболовства

Текст: Юлия Гарднер

На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя села Соболево. Его обвиняют в применении насилия к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК РФ).

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5 июня 2020 года мужчина рыбачил на реке Большая Воровская в Соболевском районе. Сотрудники Росрыболовства попросили его предъявить разрешение на добычу водных биоресурсов. В ответ он распылил в их сторону перцовый раствор из баллона.

"После приискав в управляемом им моторном судне деревянную палку, нанес одному из сотрудников по одному удару в голову и левую руку, чем причинил им телесные повреждения в виде ссадин и повышенной слезоточивости глаз", - говорится в сообщении регионального следственного управления СК РФ.

После рыбак с места преступления скрылся.

По данным следствия, в 2019 году инспекторы Росрыболовства уже привлекали его к административной ответственности.

В настоящее время по делу назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливаются точные обстоятельства произошедшего.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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