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15.06.2020 07:13
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Камчатке лечащихся дома от COVID-19 обеспечат лекарствами

Текст: Дина Непомнящая

Обеспечить бесплатными лекарствами всех пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, которые проходят лечение на дому, поручил глава Камчатского края Владимир Солодов.

"Те, кто переносит болезнь в легкой форме и находится дома, должны получать качественную, своевременную и эффективную помощь", - подчеркнул врио губернатора в ходе оперативного онлайн-совещания.

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Солодов отметил, что систему амбулаторного лечения необходимо полностью перестроить. Сейчас жители часто обращаются с жалобами на долгое ожидание медиков. Не довольны они и тем, что для амбулаторного лечения приходится самостоятельно приобретать лекарственные препараты.

"Нужно использовать успешный опыт других регионов, чтобы отладить эту работу", - заявил глава региона.

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Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край COVID-19. Мы справимся! Пандемия коронавируса COVID-19

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