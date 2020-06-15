На Камчатке медведь убил рыбака

В 15 километрах от села Тигиль на берегу одноименной реки обнаружили тело мужчины 1974 года рождения. Как выяснили сотрудники районного следственного отдела, погибшего растерзал медведь.

Мужчина проживал в городе Вилючинск. В день трагедии он выехал на рыбалку. У реки на него напал хищник. Травмы, нанесенные зверем, оказались смертельными.

"Медведь отстрелен местными охотниками", - сообщили в пресс-службе СУ СК по Камчатскому краю.

Следователи проводят проверку по факту случившегося. По ее результатам будет принято процессуальное решение.