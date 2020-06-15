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15.06.2020 04:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке медведь убил рыбака

Текст: Дина Непомнящая

В 15 километрах от села Тигиль на берегу одноименной реки обнаружили тело мужчины 1974 года рождения. Как выяснили сотрудники районного следственного отдела, погибшего растерзал медведь.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Мужчина проживал в городе Вилючинск. В день трагедии он выехал на рыбалку. У реки на него напал хищник. Травмы, нанесенные зверем, оказались смертельными.

"Медведь отстрелен местными охотниками", - сообщили в пресс-службе СУ СК по Камчатскому краю.

Следователи проводят проверку по факту случившегося. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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