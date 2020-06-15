На Сахалине спасли упавшую с водопада Айхор девушку

Сегодня ночью спасатели завершили эвакуацию девушки, которая пострадала при падении с водопада Айхор в районе села Весточка.

Информация о случившемся поступила в ГУ МЧС по Сахалинской области в воскресенье вечером. Упавшая получила травму ноги и не могла самостоятельно передвигаться.

"В район происшествия незамедлительно выдвинулась группа спасателей поисково-спасательного отряда города Южно-Сахалинска и бригада скорой помощи. В 03:03 спасатели передали девушку врачам", - рассказали в региональном Главке МЧС.