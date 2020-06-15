Нотариусы назвали регионы, чьи жители чаще выдают доверенности

Жители Камчатки оказались лидерами по числу выданных доверенностей в период самоизоляции. Как сообщили "РГ" в Федеральной нотариальной палате, за апрель-май на каждые тысячу жителей Камчатки было удостоверено 8,3 доверенности. Москва по показателям "доверчивости" граждан оказалась на 9 месте среди всех регионов страны. В ней в период самоизоляции было выписано 4,9 доверенностей на каждую тысячу жителей.

"Доверенность - значимый с юридической точки зрения документ, пользующийся популярностью у граждан, - рассказывают в Федеральной нотариальной палате. - Пожилые, маломобильные или просто занятые люди доверяют совершение того или иного действия поверенному, чтобы не заниматься этим самостоятельно".

По данным палаты, в апреле-мае этого года было удостоверено 8,3 доверенности на тысячу человек на Камчатке, 6,9 доверенностей на тысячу человек в Магаданской области, 6,8 доверенностей - в Санкт-Петербурге. Замыкают пятерку "доверия" Чукотка и ЯНАО.

Нотариусы советуют гражданам внимательно и осторожно относиться к выдаче доверенности. "Не стоит предоставлять доверенному лицу слишком широкий круг полномочий на долгий срок, иначе не исключены мошеннические действия с вашим имуществом, - подчеркивают в Федеральной нотариальной палате. - Так, несут риск доверенности на распоряжение недвижимым имуществом и регистрацию права собственности".

Кстати, 30 процентов от всех удостоверяемых у нотариусов доверенностей, как раз содержат разрешение на распоряжение недвижимостью и регистрацию прав собственности. "Обычно разного рода посредники уговаривают владельца недвижимости подписать такой документ, чтобы "избавить собственника от бумажных и иных хлопот" при продаже дома или квартиры и просят вписать в документ максимально широкий круг полномочий "чтобы не бегать за другой доверенностью", - рассказывают в ФНП. - Чаще всего, доверители идут на это, не задумываясь о правовых последствиях оформления подобного документа".

По словам юристов-практиков, нередко граждане даже спорят с нотариусом, который отговаривает их выписывать доверенность на продажу квартиры, указывая на все правовые риски. Но раз гражданин настаивает на своем, доверенность оформляется, это право человека - выдать такой документ. Но потом люди часто остаются без квартиры и денег. "Ведь наделяя доверенное лицо правом заключать от вашего имени любые сделки по распоряжению имуществом и впоследствии регистрировать переход права собственности, вы даете ему право, по факту, распоряжаться вашей недвижимостью как угодно и на любых условиях, - рассказывают в нотариальной палате. - И недобросовестный поверенный сможет при желании указать в договоре любые, выгодные именно для него, условия, включая нужную ему цену, и продать вашу недвижимость. После ряда перепродаж, когда ваша недвижимость будет приобретена добросовестным, покупателем, найти виновных и вернуть недвижимость будет крайне сложно".

Нотариусы советуют: при оформлении доверенности лучше указать в документе строго ограниченный список полномочий, где четко прописано, в какие инстанции может обратиться от вашего лица поверенный и с какими запросами. Это позволит снизить риски доверителя и гарантировать сохранность его имущества. Также лучше ограничить срок действия доверенности. Лучше не оформлять документ, срок действия которого превышает год. Если доверенное лицо сделало работу до того, как срок доверенности истек, документ лучше отменить у нотариуса. Это не займет много времени и не позволит воспользоваться доверенностью уже фактически за спиной гражданина. Для отмены доверенности можно обратиться в любую нотариальную контору. Сведения об отмене документа сразу же вносятся нотариусом в соответствующий реестр Единой информационной системы нотариата.

По закону, уже на следующий день после внесения таких данных в реестр все заинтересованные лица будут считаться извещенными о факте отмены документа. То есть никаких дополнительных действий заявителю предпринимать не придется.

"Возможность в любой момент обратиться к нотариусу - квалифицированному юристу, действующему объективно и независимо, отвечающему за свою работу, дает гражданам гарантию соблюдения их прав и законных интересов при совершении ими юридически значимых действий, - подчеркнул президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик. - Нотариус - это квалифицированный юрист, действующий от лица государства, то есть объективно и независимо".

Материал о новых видах мошенничества с поддельными доверенностями при продаже автомобиля читайте в ближайшем номере "РГ".