Парламент Якутии подготовил законопроект об охране вечной мерзлоты

Государственное Собрание (Ил Тумэн) РС(Я) разработало проект федерального закона "О рациональном использовании и охране вечной мерзлоты".

В России нет каких-либо нормативно-правовых актов, касающихся этой сферы. Необходимость такого законопроекта обсуждалась несколько раз по инициативе Якутии на федеральных площадках. Однако никаких серьезных работ в дальнейшем не проводилось.

В связи с катастрофическим разливом топлива в Норильске, которая произошла, по предварительной версии, из-за таяния вечной мерзлоты и просадки фундамента под резервуаром, спикер регионального парламента Петр Гоголев предложил возобновить рассмотрение на федеральном уровне законопроекта по данному вопросу.

- Нежелание учитывать особенности вечномерзлых грунтов становится все более опасным. Необходимо уже сейчас принять решение о правовом регулировании сохранения вечной мерзлоты. Если в очередной раз отговориться от этой очевидной проблемы, то примерно к середине двадцать первого столетия от российской вечной мерзлоты останется только пятая часть ее современных площадей, - считает председатель парламентского комитета по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир Прокопьев.

Специалисты Минвостокразвития совместно с учеными планируют воссоздать систему мониторинга мерзлоты в российской Арктике. Но для этого нужна правовая база.

- Проблемой сохранения вечной мерзлоты должны заниматься не только ученые, но и, в первую очередь, государство, - говорит Владимир Прокопьев.

Он отмечает, что набирающие силу негативные криогенные процессы в состоянии разрушить существующую инфраструктуру северных территорий и обострить социальные и экономические проблемы не только в Арктике, но и во всей стране. И тогда для решения возникшей проблемы потребуются колоссальные средства. Кроме того, надо учитывать, что в ближайшее время планируется развитие Арктической зоны РФ, что также расширит антропогенное воздействие на мерзлоту.

Парламент Якутии предлагает создать федеральный фонд информации о состоянии вечной мерзлоты, ввести проведение государственной экспертизы, государственного мониторинга ее состояния. Предусматривается распределение полномочий федеральных, региональных и муниципальных органов власти.