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15.06.2020 08:36
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Россияне озвучили зарплатные ожидания после пандемии

Текст: Александр Проценко

После окончания пандемии коронавируса россияне хотели бы зарабатывать в среднем по 74 тыс. рублей в месяц. Таковы результаты исследования портала "Работа.ру". Причем идеальной зарплату в размере 50-70 тыс. рублей назвали 29% опрошенных, а доход в 30-50 тыс. рублей устроил бы 27% россиян.

По данным Росстата, средняя зарплата в стране составляет нынче 48 800 рублей, или 788 долларов. Среди стран мира по этому показателю наша страна находится на 54 месте - между Боснией и Герцоговиной (там выше) и Малайзией (там ниже).

Фото: Istock
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Лидерами среди регионов по среднемесячному размеру заработной платы на 2020 год Росстат назвал Магаданскую область - 101 662 рубля, Чукотский АО - 96 930 рублей, Ямало-Ненецкий АО - 86 560 рублей, Москву - 78 947 рублей и Ненецкий АО - 77 277 рублей в месяц. А самые низкие средние зарплаты в стране зафиксированы в Республике Дагестан - 24 550 рублей, Кабардино-Балкарской Республике - 25 318 рублей, Республике Ингушетия - 25 663 рубля, Карачаево-Черкесской Республике - 25 699 рублей и Республике Калмыкия - 25 719 рублей.

Но ближе к реальности другой показатель - "медианной зарплаты", при которой работающее население делится на две равных половины - с высокими и низкими зарплатами. Получаемая "серединка" и есть медиана. В России она официально рассчитывается Росстатом один раз в два года - в апреле нечетных годов. В апреле 2019 года медианное значение зарплаты в России составило 34 335 рублей, следует из исследования Росстата. То есть половина всех россиян зарабатывала больше этой цифры, а другая половина - меньше. Самая высокая медианная зарплата - 78200 рублей - была зафиксирована в Чукотском автономном округе, а самая низкая - 19000 рублей - в Кабардино-Балкарии.

Экономика Работа Зарплата Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ДФО Магаданская область ДФО Чукотский АО УрФО ЯНАО ЦФО Москва СЗФО Ненецкий АО Рынок труда

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