У восьмерых сотрудников администрации Находки нашли признаки COVID-19

У восьмерых сотрудников муниципального хозяйственного управления администрации Находки выявлены признаки коронавируса, сообщает РИА Новости.

Из них семеро работают водителями и контактировали с членами административных комиссий, у которых болезнь не подтвердилась. Но их как "контактных" лиц отправили на двухнедельный домашний карантин.

Семеро работников с признаками COVID-19 находятся дома. Их состояние оценивается как стабильное. И только один человек, у которого наблюдается течение болезни в средней форме, находится в стационаре.

Справка "РГ"

В Приморье подтверждено 2977 случаев коронавирусной инфекции. Владивосток находится на первом месте среди населенных пунктов края: там выявлено 1536 случаев. Находка занимает второе место - 609 человек.