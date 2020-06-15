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15.06.2020 19:31
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Одна школа - одна жизнь

"Любимая наша Раиса Павловна!.." - ученики со всей России обратились к своему педагогу
Текст: Елена Павлова (главный редактор "Амурской правды")
Российская газета - Федеральный выпуск № 129(8183)
Неделя слез, грусти и большой любви. Мама в свои 69 решила уйти на пенсию - она 47 лет проработала учителем английского языка в школе поселка Береговой. Одна школа - одна жизнь. Это решение далось ей нелегко. "Ну когда-то же мне надо отдыхать", - просила моей поддержки мама. Ревели по телефону несколько дней - потому что школа для нашей семьи всегда была вторым, а, может, и первым домом.
На фото - Раиса Павловна и ее муж, Владимир Всеволодович Павлов, который много лет работал директором школы в Береговом. Крайняя справа девочка - их дочь, автор этого текста Лена Павлова. Фото: фото из личного архива На фото - Раиса Павловна и ее муж, Владимир Всеволодович Павлов, который много лет работал директором школы в Береговом. Крайняя справа девочка - их дочь, автор этого текста Лена Павлова. Фото: фото из личного архива
На фото - Раиса Павловна и ее муж, Владимир Всеволодович Павлов, который много лет работал директором школы в Береговом. Крайняя справа девочка - их дочь, автор этого текста Лена Павлова. Фото: фото из личного архива

Молодая семья учителей-англичан Павловых приехала в таежный поселок золотодобытчиков Дамбуки в 1973 году по распределению после Благовещенского пединститута. Правда, отцу ставки не было - первые годы он преподавал историю и географию. Жили в деревянном балке с клопами. Мама уже была беременная моим старшим братом Димкой.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Через год Дамбуки ушли под воду после строительства первенца дальневосточной гидроэнергетики - Зейской ГЭС. Когда я поступала в АмГУ, писала сочинение по Распутину и назвала его "Амурская Матёра". Большинство дамбукинцев переехали в новый поселок Береговой, построенный на берегу Зейского водохранилища. И мои родители тоже. Там родилась я. Родители пропадали на работе, поэтому я выросла на задней парте в кабинете английского. Ученики меня нянчили, снабжали запретными карамельками. Сейчас многие из них уже бабушки и дедушки, а меня до сих пор воспринимают как ребенка.

Отец ушел на пенсию в начале 2000-х. Но даже после этого для всего поселка остался "директором" - он десять лет руководил нашей школой. Когда два с половиной года назад его не стало, проводить его пришел весь поселок. Даже бывшие хулиганы, которых он гонял за сигареты и прогулы.

Маму тогда спасла школа и дети. Когда толпа учеников несется к ней на улице обниматься или бывшие выпускники приезжают к нам в гости и до полуночи вспоминают школьную жизнь - я понимаю, что у меня самые лучшие родители и они самые лучшие Учителя.

Про выход на пенсию. Ночами думала, как сделать так, чтобы мама поняла и почувствовала, что ее любят, помнят. И придумала. Позвонила и написала ее любимым ученикам из разных выпусков - попросила записать видео и сказать несколько добрых слов. "Любимая наша Раиса Павловна" - так начинались эти ролики со всей страны и из-за границы. Трогательные, благодарные, веселые, душевные. Хирурги и медсестры, полковники, педагоги и электрики, продавцы и старатели, железнодорожники и дальнобойщики - мамины ученики и дети.

Мама позвонила в слезах: "Я теперь точно знаю, что все эти 47 лет были не зря"

Мама порой кается: "Мы же все силы отдавали другим детям, а вы росли сами!" - я на это только улыбаюсь. Когда ученики присылали мне свои видео, ревела и пересматривала их снова и снова. Попросила своего учителя истории Светлану Ивановну Батаеву сделать клип. Его включили на прощальном вечере в школе. Ревела вся учительская. Мама позвонила в слезах: "Ленка, спасибо. Я теперь точно знаю, что все эти 47 лет были не зря".

Прямая речь

Ольга Русанова, учитель английского языка:

"Любимая Раиса Павловна, спасибо, что вы привили нам любовь к языку, который я теперь преподаю. Сегодня я ваша коллега и я этим очень горжусь".

Алексей Слятский, предприниматель:

"Почти пятьдесят лет у вас пили кровь такие балбесы, как мы. Сколько же надо было терпения... А сейчас не проходит и месяца, чтобы я не вспоминал вас. Чувствую себя таким дураком и так жалею, что не учил английский язык".

Общество Ежедневник Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

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