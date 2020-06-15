В Якутии родителей обязали сообщать об отправке детей на лето в села

Глава Якутии подписал указ о медицинском наблюдении за детьми, приезжающими на лето из столицы республики в села к бабушкам и дедушкам.

- Я подписал указ о дополнительных мерах медицинского наблюдения за теми детьми, которые уезжают в районы республики. Сейчас предписано родителям, родственникам в случае прибытия детей из города в районы в обязательном порядке уведомлять местную администрацию для установления двухнедельного медицинского наблюдения, - отметил Айсен Николаев.

Как сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии, минздраву республики поручено совместно с главами муниципальных образований отработать механизм двухнедельного наблюдения за детьми на местах.

Необходимость принятия указа глава региона объяснил в первую очередь заботой о детях, но и не только.

- Это очень важно, так как они сами могут заболеть, а также заразить своих родственников. Ранее в ряде районов уже были зафиксированы подобные случаи, - сказал он.

В республике около 23 процентов положительных тестов на коронавирус сдают дети.